Il patrimonio del Padule. Due giorni di iniziative

L’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide con una due giorni. Sabato 3 febbraio alle 15.30, al Centro Visite della Riserva Naturale Lago di Sibolla, sarà inaugurata la mostra fotografica dal titolo Wonders in Wetlands, che raccoglie immagini suggestive scattate in varie zone umide toscane dai fotografi naturalisti Federica Gianneschi e Valerio Baldeschi. La mostra ha un’estensione virtuale, con approfondimenti (ulteriori immagini e video), cui si accede mediante codice Qr. La mostra è organizzata con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Altopascio. Domenica 4 febbraio si svolgerà un piccolo trekking che toccherà alcune zone umide della Collina delle Cerbaie, del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla. Il gruppo sarà accompagnato dalla guida ambientale Simone Sfasci. Per Informazioni e prenotazione scrivere a [email protected], cellulare 370 3695621 (whatsApp). Un solo motto: "La ricca biodiversità delle zone umide della Terra sostiene il benessere dell’umanità".