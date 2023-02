"Il partito prenda a esempio quanto fate qui"

di Tommaso Carmignani

A livello nazionale sostiene la mozione Bonaccini. Per lei hanno speso parole al miele il governatore Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e il sindaco di Firenze Dario Nardella. Valentina Mercanti, 40 anni, consigliera regionale ed ex assessore al commercio del Comune di Lucca, scommette sui voti dell’Empolese Valdelsa per superare il deputato Emiliano Fossi nella corsa alla segreteria regionale del Partito Democratico. La partita si giocherà nella giornata di domenica, quando gli elettori Dem delle dieci province saranno chiamati a esprimere una doppia preferenza: quella per il leader nazionale (favoriti Bonaccini e Schlein) e quella per il segretario toscano. Mercanti, perché gli elettori dell’Empolese Valdelsa dovrebbero scegliere lei?

"Il claim della mia campagna elettorale è territorio e questo è certamente uno dei più importanti della regione. Lo definirei strategico per il Pd. Uno di quelli da cui è necessario prendere esempio".

In che senso?

"L’Empolese Valdelsa ha una cultura di partito che deve fare invidia non soltanto a livello regionale, ma anche nazionale. Me ne sono accorta negli incontri che ho avuto in queste settimane: discussioni accese, vivaci, sane. Sono il segnale di un partito vivo che si vuole bene e che approfondisce i temi di cui si occupa".

Non è un po’ quello che vi hanno sempre rimproverato di non fare?

"Il Pd in questi anni è stato percepito come distante, spesso con la puzza sotto al naso. Invece l’Empolese Valdelsa ha un ottimo dato di militanti e iscritti ed è per questo che dico di prenderlo a esempio. Quello che per me è fondamentale fare, cioè ritrovare unità di intenti, qui si fa. A Empoli siamo una comunità".

Come si esporta questo modello? "Ripeto: favorendo la vicinanza col territorio. Quando si lavora bene e si riesce a creare un legame forte tra partito e iscritti i risultati si vedono". Che ruolo riveste l’Empolese Valdelsa nell’economia politica della Toscana?

"Fondamentale. Da qui sono usciti amministratori capaci come il consigliere regionale Sostegni o il senatore Parrini, ma ci sono anche tanti sindaci, come l’empolese Barnini, che rappresentano senza dubbio la migliore classe dirigente della Toscana".

Eppure anche qui non mancano le criticità: ora, ad esempio, si discute di sicurezza alla stazione di Empoli...

"E’ innegabile che i problemi interessino anche i cosiddetti modelli virtuosi. Come si risolve? Innanzitutto con la vicinanza alle persone, entrando in contatto con i cittadini e mettendoci la faccia. Quando ci sono malumori un buon amministratore li affronta a viso aperto, come del resto ha fatto Brenda Barnini".

Ha seguito la partita del gassificatore e la questione dei rifiuti in generale? "Anche in quel caso, ho apprezzato la scelta di metterci la faccia da parte del sindaco".

Ma lei come si pone sul tema degli impianti?

"La difficoltà nella gestione dei rifiuti è una realtà, ma in questa consiliatura ci stiamo muovendo per fare qualcosa di concreto. Senza un piano regionale la discussione è difficile, ma quello che secondo me è fondamentale fare è condividere. Solo una concertazione tra amministrazioni e cittadinanza può produrre risultati".