Il Palio nei programmi elettorali "Serve un consorzio di tutela" La battaglia di Fratelli d’Italia

Il Palio è una risorsa e un patrimonio. Ecco la proposta: un consorzio per la Tutela del marchio Palio. Questa è una delle principali idee, condivisa già con alcune contrade, che Fratelli d’Italia Fucecchio porterà nel proprio programma elettorale delle amministrative 2024. Lo annuncia il coordinatore Vittorio Picchianti. " Da passione e aspetto culturale ormai intrinseco nella vita cittadina, il Palio può essere sempre di più volano per la nostra economia con la possibilità di svilupparsi e di potersi sostenere autonomamente come una manifestazione ormai rinomata in tutta Italia richiede di fare – spiega Picchianti –. Abbiamo le potenzialità per implementare il lavoro di tanti validi appassionati e professionisti nell’informazione producendo un format-palio le cui ricadute positive in termini di notorietà e introiti andrebbero a esclusivo vantaggio della festa e dei popoli di contrada ed è proprio grazie ad un organismo che tuteli l’immagine della festa che pensiamo saranno più facili tutela e valorizzazione".

"Coerentementee con le tradizioni e le sensibilità della manifestazione, dobbiamo portare il palio ad essere attrattivo anche per i non addetti ai lavori – aggiunge Picchianti – . Per quanto riguarda il dibattuto tema dei due palii, riteniamo che i popoli delle contrade abbiano la maturità e gli strumenti necessari per esprimersi nelle rispettive assemblee e giungere a confermare o modificare l’attuale assetto non prima del 2025 senza che l’amministrazione debba forzare in una direzione. Metteremo in cima alle nostre priorità l’utilizzo e la manutenzione della Buca d’Andrea, potendone sfruttare la pista anche durante i mesi invernali come galoppatoio a servizio delle scuderie e dei fantini locali, così da far crescere ulteriormente la qualità e il numero degli attori in campo". "Nel Palio che sarà, pensiamo ad un ruolo sempre più centrale delle contrade, con un’importante rimodulazione dell’attuale idea di Cda, perché possano tornare ad essere fulcro di un processo decisionale e consultivo senza superflue mediazioni che possano causare eccessive ingerenze della politica riappropriandosi della centralità della festa – conclude Picchianti –. La politica nel Palio deve smettere di essere assetata di consensi, ma deve tornare a essere ricercatrice di quell’eccellenza che, tramite buone pratiche amministrative, dia a presidenti e capitani, tutti gli strumenti per far sognare i propri popoli. Il Palio è di tutti coloro che lo amano e sicuramente di tutti coloro che ne vogliono il bene e la crescita"