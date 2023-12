"Il palio grande evento". Sostegno dal ministero

Il Palio di Fucecchio vince ancora il bando del Ministero della Cultura. Il progetto presentato dall’Associazione Palio delle Contrade di per la valorizzazione della principale manifestazione cittadina è tra quelli che hanno ottenuto il contributo dal Ministero della Cultura. Grazie alla partecipazione al bando nazionale, il Palio avrà nel 2024 un finanziamento di oltre 17 mila euro. "È la seconda volta consecutiva – sottolinea l’assessore Daniele Cei – che i progetti presentati per valorizzare il nostro Palio vengono premiati dalle commissioni ministeriali e ammessi a finanziamento. Ed è motivo di grande orgoglio ottenere questo riconoscimento a livello statale, a testimonianza che l’impegno profuso per promuovere la manifestazione e i suoi eventi collaterali viene finalmente premiato. Anche durante gli incontri che abbiamo fatto al Ministero e con gli altri palii d’Italia ci è stato riconosciuto che il nostro Palio ha compiuto tanti passi in avanti ed il merito è davvero di tutti, del presidente del Cda Nicolò Cannella, dei membri del Cda stesso che lo organizzano e soprattutto delle 12 contrade, che contribuiscono a renderlo così bello e appassionante, oltre che fondamentale per animare la nostra città".