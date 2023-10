Il palazzetto in festa con il duo Joey e Rina

Sono diventati un vero e proprio fenomeno social che sta spopolando sul web e non solo. Joey e Rina, i due ballerini reduci dal successo al talent ’Tu Si Que Vales’ ieri sera sono stati protagonisti di una serata all’insegna della social dance. Dalle 21 in poi il duo ha calcato il parquet del palazzetto dello sport di Fucecchio per il primo stage di balli di gruppo in Toscana. Joey e Rina, compagni sul palco e nella vita, sono due coreografi divenuti famosi sui social ballando sulle note delle hits di Annalisa, riuscendo poi a portare la social dance nelle balere e nelle piazze coinvolgendo il pubblico di ogni età. Ma non solo. A Fucecchio sono arrivati dopo essersi esibiti a ’Tu Si Que Vales’, il talent show di Canale 5, in cui sono riusciti a far ballare l’intera giuria e ad entrare in corsa per la finale. Durante lo stage a Fucecchio è stato anche realizzato un video per i social. L’iniziativa era promossa dalla Pro Loco di Fucecchio in collaborazione con Lara Area e con il patrocinio del Comune.