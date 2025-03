Il Padule e il suo habitat “Gli uccelli acquatici“

Un successo l’iniziativa che si è svolta al Centro visite del Padule di Fucecchio, gestito dalla Federcaccia locale e Provinciale di Pistoia: si è trattato – viene spiegato – di un incontro di approfondimento riguardante gli studi e le iniziative in corso relative allo studio delle popolazioni degli uccelli acquatici. L’incontro, organizzato da Acma Toscana con la collaborazione di FIdC Toscana " ha avuto un ottimo riscontro". Di primo piano i relatori: il dottor Dimitri Giunchi del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa; il dottor Luca Puglisi del Centro Ornitologico Toscano; Gabriele Fasoli dell’Associazione Cacciatori Migratori Acquatici FIdC; il dottor Federico Merli del settore attività faunistico venatoria, pesca in mare della Regione Toscana. Un particolare ringraziamento – si legge – viene rivolto a tutti i volontari FIdC del Centro visite e in particolare a Giuliano Incerpi per il supporto organizzativo e per l’impegno profuso nella gestione del Centro.