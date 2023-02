"Il nuovo tribunale sarebbe uno spreco"

Si avrebbe "un ulteriore peggioramento delle già critiche condizioni della giustizia locale". L’ordine degli avvocati di Pisa – con una nota - manifesta la propria contrarietà al progetto di un nuovo tribunale con sede ad Empoli e per il quale si immagina di estendere la competenza sui quattro comuni pisani del Comprensorio (Santa Croce, San Minato, Montopoli, Castelfranco). "Il fabbisogno di magistrati e personale amministrativo destinato a costituire l’organico del nuovo tribunale (stimato dagli stessi promotori in 20 magistrati giudicanti, 9 pubblici ministeri, almeno 50 impiegati amministrativi) – spiega l’ordine – in una ottica di invarianza finanziaria dovrebbe infatti essere proporzionalmente prelevato dai Tribunali di Firenze e di Pisa, che hanno entrambi ad oggi una scopertura di organico di circa il 20%, intervenendo nuovamente su un assetto già stravolto solo dieci anni fa e non ancora consolidato".

"Questo provocherebbe il rischio di una definitiva paralisi della attività giurisdizionale, specie nel Tribunale di Pisa dove già adesso è estremamente difficile riuscire a formare i collegi giudicanti, oltre a impoverire ulteriormente le cancellerie del già scarso personale – prosegue la nota –. Ciò senza contare le spese necessarie per garantire una sede allo stesso tribunale, alla procura della Repubblica, alla polizia giudiziaria ed agli ufficiali giudiziari connessi, che ovviamente verrebbero sottratte da quelle attualmente dedicate alle strutture esistenti". Il punto cruciale sono dunque le risorse: "Tale spreco appare ancor più ingiustificabile in questo periodo storico, dove la digitalizzazione della giustizia è in pieno svolgimento, e dove i depositi di atti, ma anche gran parte delle udienze civili, avvengono e sempre più avverranno con strumenti telematici, rendendo di fatto insignificante almeno per buona parte delle attività la distanza geografica".