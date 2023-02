Il nuovo ponte sul Rio delle Lame

I lavori si sono conclusi. E l’amministrazione comunale invita per stamani all 10 cittadini ed associazioni all’inaugurazione del nuovo ponte realizzato sul Rio delle Lame a Lucca lungo il percorso della Via Francigena. Un’opera importante, un pezzo di storia recuperata: qui il percorso della via Francigena trova ancora il suo tracciato in pietra originale". Caratterizzato dalla struttura in legno, il ponte ben si inserisce nel contesto ambientale di questa bellissima area verde delle campagne fucecchisi. Infatti per Fucecchio come per un’altra ampia fetta di Comuni, la via Francigena e le bellezze paesaggistiche, oltre che

un pezzo di storia, si stanno rivelando un volano importante per

il turismo e per le presenze sul

territorio.