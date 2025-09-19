Il nuovo Ecocentro Plures Alia: "Investimento da due milioni"

Montespertoli si prepara ad accogliere un’infrastruttura innovativa e strategica per la gestione dei rifiuti. Partiranno lunedì 22 settembre i lavori per la realizzazione del nuovo Ecocentro di Plures Alia in via di Botinaccio, a circa quattro chilometri dal centro del capoluogo. L’opera, del valore di circa due milioni di euro, sorgerà su un’area di oltre 3.100 metri quadrati di proprietà dell’azienda e aprirà al pubblico entro marzo 2027, andando a sostituire il precedente centro di raccolta demolito per far spazio al nuovo impianto di trattamento dei rifiuti organici.

La struttura sarà organizzata per garantire funzionalità, sicurezza e semplicità d’uso, con il presidio costante di operatori qualificati. Sono previste aree per i rifiuti non pericolosi – come ingombranti, sfalci e potature, legno, metalli, inerti, plastica dura e cartone – e spazi riservati ai rifiuti pericolosi, che saranno stoccati in locali chiusi e protetti. Cassoni scarrabili e press-container assicureranno la massima efficienza nel trasporto e nella protezione dei materiali, mentre due pese, una a ponte per veicoli e una di piccole dimensioni, supporteranno le operazioni di registrazione dei conferimenti e la tariffazione puntuale.

Non mancheranno edifici di servizio: uno destinato a info-point, uffici, spogliatoi e servizi igienici per il personale, e un secondo a supporto delle attività del centro. L’accesso sarà regolato da cancelli automatizzati, con percorsi carrabili e pedonali separati, illuminazione, videosorveglianza e segnaletica chiara per orientare i cittadini sulle corrette modalità di conferimento.

Il nuovo Ecocentro sarà un punto di riferimento non solo per Montespertoli ma per tutto il territorio, semplificando il conferimento e incentivando una raccolta differenziata di qualità. La sua collocazione, facilmente raggiungibile, contribuirà a ridurre l’impatto ambientale legato agli spostamenti.

"Con questo investimento – afferma Lorenzo Perra, presidente di Plures – confermiamo l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità e la cura dei territori. L’Ecocentro di Montespertoli sarà moderno, sicuro e funzionale, pensato per aiutare i cittadini a differenziare meglio e di più, nell’ottica di un’economia sempre più circolare".

Perra ha ricordato anche il biodigestore di Casa Sartori, già operativo a Montespertoli, che trasforma la frazione organica dei rifiuti in biometano e compost, garantendo alla Toscana l’autosufficienza nel trattamento dell’organico. "Il nuovo Ecocentro – ha concluso – non è un’opera isolata, ma parte di una strategia complessiva che mette al centro la sostenibilità, la qualità del servizio e il rapporto diretto con i cittadini".