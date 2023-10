Il nido d’infanzia di Fucecchio cresce: pronto ad accogliere più bambini

La cooperativa ’Il Piccolo Principe’ di Empoli amplia i posti disponibili del nido d’infanzia ’L’ isola che c’è’ a Galleno, accreditato e convenzionato dai Comuni di Fucecchio, Santa Croce e Castelfranco. E’ stato effettuato il rinnovo dei locali e personale qualificato per accogliere bambini da 12 a 36 mesi e le loro famiglie. Si tratta di un servizio estremamente radicato sul territorio e che vede la larga partecipazione dei genitori al progetto educativo del servizio.

Le esperienze di gioco, attività e relazioni avvengono in un contesto educativo sapientemente organizzato – spiegano dalla struttura – per promuovere l’autonomia e i percorsi di apprendimento e di crescita di ogni bambino. Inoltre la gestione informa anche tutti gli interessati che con provvedimento dirigenziale, è stata riaperta fino al 27 ottobre la possibilità di presentare nuove domande. La richiesta può essere fatta da tutte le famiglie residenti in Toscana.