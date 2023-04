Il ’nido’ dei sogni Si trasloca in cerca di una vita migliore Il trend a Fucecchio

FUCECCHIO

Più grande, più luminosa, più tecnologica. E se possibile, con giardino. Ecco i requisiti indispensabili della casa più richiesta nel 2022. "Perchè in casa ormai ci si vive, ci si lavora, si fa sport. E ci si vuole stare bene. Il 68% di noi trascorre più tempo tra le mura domestiche rispetto al 2018". È uno dei dati confermati da Mediatori Group, che dalla sede di Fucecchio ha analizzato il mercato immobiliare e creditizio locale partendo dai numeri diffusi dall’Agenzia delle Entrate. Come ha spiegato Maria Rosaria Cesare responsabile zonale Mediatori Group di Fucecchio, "le compravendite registrate sono aumentate del 3% rispetto al 2021. Un aumento non legato all’acquisto della prima casa ma alla voglia di migliorare le proprie condizioni abitative. Sono cambiate le priorità". Un mercato di sostituzione, dunque, che ha interessato al 50 % i pensionati e per la restante metà impiegati o lavoratori dipendenti. Si divide a metà anche l’età media degli acquirenti tra la fascia 25-35 anni e quella superiore o pari a 65, rispetto all’anno scorso dove ha prevalso la fascia 25 – 34 anni. "Analizzando le tendenze di ricerca a Fucecchio – prosegue Cesare – si nota una leggera diminuzione della richiesta di case indipendenti e dei grandi complessi. Sono gli immobili situati in piccoli complessi a registrare il maggior interesse". Il piccolo complesso a Fucecchio sale del 55%, le vendite della villetta a schiera sono aumentate del 9% mentre è calata del 6% la scelta della soluzione indipendente.

I criteri che portano alla scelta di una abitazione? Per l’80% degli acquirenti contano i bassi costi di manutenzione, incide poi il senso di sicurezza all’interno della zona scelta, per il 77%, e per il 75% conta la luminosità. Il prezzo medio del compravenduto è stato di 135mila euro, in aumento rispetto al 2021, con proposte accettate in una media di tre giorni. I prezzi? Un immobile nuovo a Fucecchio centro ha un valore di 1400 euro al metro quadro. L’usato da ristrutturare scende a 700. Più cara San Pierino dove il prezzo al metro per una casa nuova sale a 1600 euro: 1300 il costo in media per gli immobili nuovi di Massarella, Torre, Botteghe, Galleno e le altre frazioni. Un garage? Servono 15mila euro, 10mila per un posto auto. Infine un focus sugli affitti: c’è più richiesta rispetto all’offerta. La maggioranza dei contratti di locazione (44.2%) è stipulata con un solo reddito, ma anche se si tratta di un contratto a tempo indeterminato serve il garante.

Ylenia Cecchetti