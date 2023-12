Il Natale arriva sui pedali. Tornano i “Babbi” in bicicletta

Hanno esportato con successo il loro progetto nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma e nella Repubblica di San Marino. E in questi giorni, sotto una gelida tramontana, hanno ultimato i preparativi per completare l’opera a Castelfiorentino. Sono i presepisti castellani che con pazienza e dedizione hanno allestito uno dei “pezzi forti” del loro lavoro: “Il Presepe Luminoso” che insieme al “Presepe meteorologico”, quest’anno completamente rinnovato, e a decine di presepi artistici e artigianali disseminati nel centro storico alto daranno vita a partire da questo pomeriggio (alle 15) a “La Via dei Presepi”, che sarà aperta durante l’intero periodo natalizio fino al 7 gennaio (apertura nei giorni prefestivi e festivi, orario 15-19.30). Promossa dall’Associazione “All’ombra di Membrino” con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, “La Via dei Presepi” si presenta quest’anno in una veste del tutto rinnovata, avendo ormai lasciato alle spalle il periodo difficile delle restrizioni da Covid 19.

Nelle vie del centro storico basso, sempre questo pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30, si terrà anche la consueta “castagnata” a cura dell’Avis, mentre sabato pomeriggio, dalle 16.30 in poi, ci sarà uno spettacolo di animazione per i bambini: “Pinocchio visto e rivisto” a cura del Gat. Domenica pomeriggio, infine, largo ai “Babbi Natale” in bicicletta de “La Rotonda” che invaderanno le vie dello shopping natalizio portando gioia, entusiasmo, allegria per poi fermarsi in una postazione dove saranno somministrate caldarroste e vin brulé.