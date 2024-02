"Il museo sarà cardioprotetto" . La risposta concreta del Comune alla richiesta partita dal basso

A breve, all’interno del MMAB, (Montelupo Museo Archivio Biblioteca) sarà installato un defibrillatore, per far fronte ad eventuali emergenze. Lo ha anticipato il sindaco Paolo Masetti, assicurando come lo strumento sia stato acquistato e dando così anche una risposta ad un residente ottantenne che aveva chiesto all’amministrazione un intervento in materia. Quest’ultimo asseriva di aver incontrato qualche mese fa il sindaco e la giunta, per valutare la fattibilità dell’operazione. "Ho ricevuto risposte positive da quel confronto – aveva spiegato Dino Megli a La Nazione – resto quindi in attesa di eventuali sviluppi".

Chi amministra ha fatto sapere che l’iter è prossimo al compimento: l’installazione dell’apparecchio si concretizzerà con tutta probabilità nelle prossime settimane, dopo che il personale sarà formato per quanto ne riguarda l’utilizzo. "Lo scorso dicembre abbiamo fatto l’affidamento per il posizionamento di un defibrillatore – ha spiegato il sindaco Masetti - già acquistato, che potrà essere installato solo dopo la necessaria formazione del personale. Mi fa piacere poter dire quindi che a breve anche il MMAB sarà cardioprotetto come tante altre strutture presenti sul territorio, a tutela della salute pubblica e della protezione dei cittadini".

Un apparecchio da utilizzare in casi di emergenza, per una struttura che sta conquistando un posto sempre più centrale nella quotidianità cittadina. "Il MMAB è una struttura che dopo gli anni dell’emergenza sanitaria ha visto gradualmente aumentare le presenze degli utenti – ha chiosato il primo cittadino - ritornando ad essere un luogo vissuto da tanti cittadini che vi si recano ogni giorno per studiare, per accedere ai servizi bibliotecari o per visitare il museo della ceramica. Ci è sembrato quindi il momento giusto per dare una risposta concreta ad un nostro concittadino, che qualche tempo fa ha chiesto di dotare il MMAB di un defibrillatore". Dunque, è questione di attendere ancora pochi giorni.

Giovanni Fiorentino