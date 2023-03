Il museo archeologico fa il pienone Proposte originali e boom di visitatori

Quasi 1400 accessi, 557 dei quali concentrati nel fine settimana scorso. Sono numeri mai visti quelli registrati al museo archeologico di Montelupo Fiorentino. Il merito? L’originalità delle proposte. Dietro il boom di presenze dello scorso weekend, l’iniziativa "Mattoncini al Museo", che vedeva un accostamento insolito fra ritrovamenti e opere esposte nelle sale del museo di via Santa Lucia e i mattoncini più celebri al mondo. ?Il pubblico - composto in prevalenza da famiglie con bambini - non è arrivato solo dall’Empolese Valdelsa ma anche dal pisano, dal senese e, addirittura, qualche coraggioso ha raggiunto Montelupo da Donoratico sfidando il meteo avverso. Un importante incremento, dunque, dopo il biennio critico dovuto alle chiusure per il Covid, che già dal 2022 aveva dato i primi buoni frutti (4mila presenze) grazie a laboratori e attività di approfondimento rivolte anche a gite scolastiche che arrivano da tutta la Toscana. A questi si aggiungono attività come i compleanni al Museo, momenti di gioco speciali per avvicinare i più piccoli alla storia, o i matrimoni, che contribuiscono a far crescere l’apprezzamento nei confronti dell’archeologia. "Stiamo valutando – anticipa Lorenzo Cecchini della cooperativa Ichnos – in accordo con ToscanaBricks di far diventare questa attività un appuntamento fisso del nostro calendario di iniziative".

E non finisce qui. Due sono gli eventi in programma a marzo. Sabato 11 alle 15, appuntamento con il laboratorio "Una corda tira l’altra", dedicato alla preistoria. Sabato 25 c’è "Un reperto per far luce sui romani". Ad aprile poi si potrà tornare a visitare la villa romana del Virginio. Unica nella provincia di Firenze interamente ricostruita nella planimetria, la villa presenta un’imponente parte residenziale di 16 vani su due piani, che ricalca la tipologia della domus cittadina. Oltre ad un ampio portico, si trovano le terme con il frigidarium, la vasca del tiepidarium, il laconicum per i bagni di vapore e il calidarium."I gestori del nostro museo archeologico hanno fatto un piccolo miracolo - afferma l’assessore alla cultura Aglaia Viviani - Sono partiti da una situazione critica e hanno incrementato il numero di accessi, ma soprattutto l’attrattività di questo luogo".