Il movimento Shalom al lavoro per espandersi anche in Uganda

Si amplia ancora l’azione del movimento missionario Shalom guidato da monsignor Andrea Cristiani, parroco della Collegiata. Nei giorni scorsi c’è stato un nuovo importante incontro, quello con il vescovo di Lira in Uganda. "Con lui e con don Michele abbiamo approfondito come poter sviluppare il Movimento nella sua diocesi – spiega una nota –. Inoltre il vescovo ha apprezzato le nostre idee in campo ecclesiale per ritornare a Gesù e al sua messaggio cancellando privilegi, gerarchie. e credenze anacronistiche. Le porterà con sé al sinodo con Papa Francesco come stimolo per una visione nuova e umana di essere cristiani".

Intanto prosegue la campagna di solidarietà. Sabato 18 novembre alle 20.45, si giocherà la partita di beneficenza "Metti in campo il cuore" tra la Nazionale Cantanti e i Campioni del Cuore Shalom: l’incasso della serata, proveniente dalla vendita dei biglietti, andrà in aiuto dei minori non accompagnati.