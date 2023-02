Il “Mondo Pupazzo“ di Pesaresi

La stagione teatrale del Regina Margherita di Marcialla prosegue a ritmo serrato con uno spettacolo del settore "Teatro per ragazzi". Domenica prossima alle ore 17 il sipario si aprirà su "Mondo Pupazzo" di e con Nicola Pesaresi. "Mondo Pupazzo" è il primo passo verso la dominazione del mondo da parte dei pupazzi. Qui non c’è solo un mondo, ma un’infinità di microcosmi; tanti personaggi che si alternano per raccontare una parte di loro, e imparare a farsi apprezzare, con i loro pregi e difetti. Sketch, personaggi bizzarri e interazioni sempre in linea con una costruzione ironica e dinamica della performance, il tutto facendo apprezzare anche la complessità e la Magia della tecnica del Ventriloquo. Uno spettacolo adatto ad un pubblico di adulti e bambini, nello spirito della condivisione e del rapporto empatico col pubblico. Tra i suoi pupazzi figurano lo scorbutico bull dog Gianni, il procione Piero, il coraggioso leone Figaro, il coccodrillo Lillo, l’ornitorinco deejay Yonito, il cantante Carlo Alberto, l’irriverente gorilla Cesare e la scimmietta Isotta. L’artista Nicola Pesaresi è un attore, regista, formatore e performer nato a Foligno, che dopo essersi diplomato intraprende un percorso professionale da perito assicurativo, pur continuando a coltivare la sua grande passione: il teatro. Si diletta a tempo perso con la Compagnia Teatrale Al Castello, il cui regista è il padre Claudio Pesaresi, e nel frattempo si forma attraverso laboratori, scuole, workshop e ricerca personale. Approda successivamente al mondo del Cabaret e all’insegnamento teatrale nelle scuole di ogni ordine e grado. Proprio nella scuola, nel 2011, scopre la grande passione per i pupazzi iniziando la sua carriera come ventriloquo, subito consacrata dalla partecipazione con grande successo al programma "Italia’s Got Talent" in onda su canale 5 nel 2012, dove raggiunge le fasi finali e si fa apprezzare dal pubblico di tutta Italia, tant’è che da quell’esperienza comincia a lavorare in giro per lo Stivale, con spettacoli da ventriloquo. Ha messo in scena diversi spettacoli, anche con l’amico collega Andrea Paris, vincitore nel 2020 dell’altro talent "Tu Si Que Vales". Ha inoltre partecipato anche a tanti festival internazionali ed eventi di grande prestigio.