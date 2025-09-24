"Il mondo è cambiato. Bene l’effetto eventi"

Tra serrande abbassate e cartelli ’affittasi’, che il centro storico sia in sofferenza è un dato di fatto. Per capirla meglio questa crisi torniamo indietro di qualche anno. "Al 2017-2018 – ricorda Gianluca D’Alessio, responsabile di Confesercenti Firenze per l’area Empolese Valdelsa – quando i’giro era scarico, ma il problema riguardava la scarsa frequentazione. Così nacquero Empoli Città di Natale e altre iniziative, si costituì l’associazione Centro storico e si innescò quel meccanismo di vitalità che serviva".

Le cose ripartirono, fino ad arrivare a oggi, con una fotografia che continua a preoccupare le associazioni di categoria. "C’è sempre stato turn over – conferma D’Alessio –, ma ora il fenomeno è lampante. Rispetto al passato lo scenario è diverso, sono intervenuti tanti altri fattori. La fase di stallo è prolungata". L’effetto pandemia, il peso dei debiti, una situazione geopolitica di forte instabilità. "Per far fronte al periodo del Covid tutti si sono indebitati e la ripartenza, pur essendoci stata, non ha retto i costi. Le piccole attività vivono un indebitamento strutturale". Il contesto globale non è di conforto, "le guerre e il caro vita creano incertezza e penalizzano l’acquisto dei beni non di prima necessità".

E poi, la mancanza di regole.

"Il libero mercato non tutela nessuno – spiega –. Se aprono troppi negozi dello stesso tipo, uno accanto all’altro, la zona perde di attrattività. Un esempio sono le concentrazioni di attività di somministrazione o di minimarket etnici. Se in un perimetro ristretto non c’è varietà di proposta, qualcuno ci rimette, e non solo economicamente. Ci sono ricadute sul decoro, sull’ordine pubblico, sulla percezione di sicurezza".

Altro tema riguarda il ricambio generazionale. "Il mestiere del commerciante non è più d’appeal. Se vai in pensione il più delle volte non hai a chi passare il testimone. E i giovani difficilmente si sobbarcano un debito importante senza certezze di redditività". Senza contare che una volta almeno c’erano le licenze "e un obbligo formativo che preparava chi voleva aprire: oggi c’è molta approssimazione". Poche regole, pochi controlli, e questo scoraggia. Come non affrontare, inoltre, il nodo dei fondi commerciali. "La maggior parte delle attività è in affitto, ma trovare disponibilità a una trattativa con i proprietari non è semplice. Da una parte c’è la paura di affidarsi a chi non dà garanzie, dall’altra canoni altissimi. Un circolo vizioso". Intanto, l’avanzata del food. Nove volte su dieci per un negozio che getta la spugna, c’è un’attività di ristorazione pronta a prendere per la gola nuovi clienti.

"È un settore che oggi funziona meglio rispetto al commercio tradizionale, penalizzato anche dalla concorrenza online. Ma quando l’offerta diventa eccessiva rispetto alla domanda, non è positivo né per i nuovi locali né per gli storici".

E via Roma ne è un esempio. Come invertire la rotta? Per Confesercenti, la chiave sta in un approccio più regolato e sistemico. "Serve mettere uno stop ad alcune tipologie di attività e incentivare quelle che mancano. Rivedere le destinazioni d’uso dei fondi sfitti, e laddove possibile, modificarle". Serve un piano strutturato "che potrebbe prendere spunto da altre esperienze – ipotizza D’Alessio –. Come quella fiorentina, dove la zona Unesco tutela e promuove il commercio di qualità, fermando l’esplosione del mangificio". E anche se la formula del successo non esiste, quel che è sicuro è che "un imprenditore guarda i flussi, e quindi bisogna continuare a investire su iniziative, sicurezza e attrattività. Empoli città degli eventi deve andare avanti. Empoli città sicura, essere potenziata. Serve Empoli città delle regole: così il centro può tornare a crescere".

Ylenia Cecchetti