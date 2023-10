Il mondo di Anna. Una donna non rieducabile

Tutto pronto al Teatro Pacini di Fucecchio per il primo spettacolo della decima edizione della rassegna "Sipario Blu", sottotitolata quest’anno "Tradizione e innovazione". A salire sul palco oggi alle 21.30 sarà Ottavia Piccolo con "Donna non rieducabile", scritto da Stefano Massini e diretto da Silvano Piccardi con musiche per arpa composte ed eseguite da Floraleda Sacchi. Si tratta dell’adattamento in forma teatrale di brani autobiografici e articoli di Anna Politkovskaja, la giornalista trovata morta il 7 ottobre 2006 nell’androne della sua casa moscovita, uccisa da quattro colpi di arma da fuoco. Con la sua performance, Ottavia Piccolo dà voce allo smarrimento, all’orrore, alla dignità e anche all’ironia di questa donna indifesa e tenace, con il rigore e l’intensa partecipazione di una attrice che in quei valori di libertà si identifica fino in fondo. Per il pubblico un’emozione forte, che non manca mai di rinnovarsi. "La mia idea era trasformare drammaturgicamente questi materiali lavorando sullo scatto d’istantanea, ovvero sulla sequenza immediata, sul flash che coglie un dettaglio e dalla somma di dettagli ricava l’insieme – ha spiegato Stefano Massini –. Non ho voluto raccontare la ’storia di Anna’, non mi interessava. Il mio obiettivo era restituire dignità teatrale a una sensazione che mi aveva colpito nel primo avvicinamento ai testi della Politkovskaja: la loro feroce immediatezza. La loro portata fotografica. Ho tentato così di costruire un album di immagini, una carrellata di esperienze in presa diretta, una galleria di zoom su precise situazioni, atmosfere, solo talvolta stati d’animo. Ne è nato un collage di quasi venti quadri. Ogni volta che il quadro inizia, il pubblico non sa niente: viene brutalmente scaraventato dalle parole in un contesto che non conosce e che sta a lui ricostruire dai particolari. È come se per venti volte gli occhi si riaprissero e si richiudessero su temi e luoghi diversi, sempre da intuire. Direi che non si tratta di un testo ’su Anna Politkovskaja’", bensì un viaggio ’negli occhi’ di Anna Politkovskaja".