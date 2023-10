Il mondo delle start up. Tra futuro e tradizione ’Ita 77’ sul podio di Cna: "Leader in innovazione"

Risparmio energetico, circolarità, innovazione e proiezione nel futuro. Sono alcuni degli ingredienti del premio per start up "Cna Cambiamenti" di Cna Firenze. Sul podio si è posizionata Ita 77, vincitore della settima edizione del concorso organizzato ogni anno per premiare e sostenere le migliori imprese italiane nate negli ultimi cinque anni che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro. "Insomma, un concorso che ha l’obiettivo di riconoscere il merito e offrire occasioni di confronto e visibilità a quelle imprese che, con la loro attività, rappresentano ogni giorno il meglio dell’Italia e rendono il Paese competitivo", spiega Iacopo Fabbrini, coordinatore del concorso per la Città Metropolitana di Firenze.

Ita 77 – spiega una nota – è una start-up con sede a Castelfiorentino composta da 17 persone, 7 donne e 10 uomini, con età media di 33 anni. Produce sistemi tecnologici ad intelligenza artificiale per trasformare le acquee reflue in una risorsa, recuperando così acqua, energia e biogas.

L’impresa passerà alla finale regionale, lasciapassare per quella nazionale del 15 dicembre (che mette in palio 20mila euro oltre a servizi, viaggi, incontri con investitori, percorsi di accelerazione, possibilità di confronto e workshop formativi di approfondimento), insieme alle classificate dal secondo al quarti posto, rispettivamente: Recivu (app che consente di ricevere gli scontrini direttamente su smartphone), Artcentrica (sistema che offre a professori e insegnanti un servizio cloud che supporta e migliora le lezioni in modo semplice e coinvolgente, sia in classe che da remoto. Allo stesso tempo, permette agli studenti di studiare l’arte in modo attivo) e Zeromy di Cerreto Guidi (marketplace per connettere e supportare famiglie e professionisti dell’efficienza energetica per interventi residenziali).

Sono stati votati da una giuria d’esperti (composta da Niccolò Mannini, presidente dei Giovani Imprenditori di Cna, David Nannini, presidente Cna Ict e Giovanni Chiappa, digital promoter del Pid della Camera di Commercio) e una popolare tramite social con una votazione sulla pagina Facebook dell’associazione.