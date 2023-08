Il mondo della caccia Ecco i tesserini venatori

Sono in distribuzione i tesserini venatori per la stagione di caccia 2023-2024. I tesserini vengono distribuiti all’Urp (piano terra del palazzo comunale) dal lunedì al venerdì in orario 8.30-13, il giovedì anche 15-18. Martedì 29 agosto dalle 10 alle 12 il servizio si svolgerà soltanto allo sportello di Querce in via di Ferretto 3. La riconsegna del tesserino della passata stagione venatoria deve essere fatta al Comune di residenza entro il 31 agosto di ciascun anno. Il Comune ricorda anche che il tesserino venatorio digitale rappresenta una grande innovazione per la gestione e per la conoscenza da parte della Regione, in tempo reale, dell’entità dei prelievi su ciascuna specie. La app TosCaccia se utilizzata, sostituisce il tesserino venatorio regionale cartaceo per la annotazione delle giornate di caccia, delle aree utilizzate, dei capi abbattuti nonché per le procedure di registrazione della mobilità venatoria. L’utilizzo dell’app, come il tesserino regionale cartaceo, ha validità su tutto il territorio nazionale.