"Il mondo del carcere". Incontri a La Calamita

Un appuntamento carico di significati e d’impegno quello che si terrà domani sera al Centro La Calamita di Fucecchio: un incontro col rapper Francesco "Kento" Carlo che dialogherà con il diacono e operatore di strada Tommaso Giani sul tema "Il mondo del carcere".

Il rapper Kento tiene un blog sul quale ha pubblicato il libro "Barre, rap, sogni e segreti dentro un carcere minorile". La serata, inserita nella rassegna di incontri "La Chiesa di fuori", sarà introdotta da don Armando Zappolini direttore della Caritas diocesana. "La Chiesa di fuori" è, infatti, un contenitore che vuole stimolare riflessioni, ascolto e confronto quello ideato dalla Caritas della Diocesi di San Miniato per animare il suo anno pastorale. Un programma d’incontri che racconterà storie per aprire sguardi sul mondo, nella prospettiva di quella chiesa in uscita che Papa Francesco invita a essere.