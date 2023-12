Il mito di Barbieri. Libro e concerto. Omaggio al jazz

CERTALDO

La stagione del Teatro Regina Margherita di Marcialla intitolata “20 anni al servizio della cultura, per un mondo migliore!” si arricchisce di un altro, imperdibile spettacolo. L’appuntamento è per sabato alle 21.30 con la rassegna Jazz & Wine; protagonista Andrea Polinelli in Gato Barbieri Reloaded. In apertura, ci sarà la presentazione del libro di Andrea Polinelli “Gato Barbieri, Una biografia dall’Italia, tra jazz, pop e cinema”. A moderare l’incontro, il giornalista Fabrizio Calabrese. Dopo lo spazio dedicato al libro, segue il concerto di Andrea Polinelli con Marcello Tirelli, Simone ‘Ndaye e Raul Scebba.

L’energia di Barbieri, veicolata dalle parole del testo, si traduce in musica eseguita dal vivo come se le pagine del libro prendessero forma in suono. Il percorso cronologico del concerto, che spazia dal 1961 al 2010, fornisce esempi su come Gato suona quando è ancora in Argentina e come si è introdotto nell’ambiente musicale italiano. La musica si basa sulle composizioni da cui sono tratte le trascrizioni inedite che l’autore ha realizzato e inserito nel libro. Non mancheranno esecuzioni celebri come Ultimo tango a Parigi, che tanto ha contribuito alla popolarità di Barbieri, alcune composizioni del periodo d’oro “terzomondista”, brani dalla collaborazione con Pino Daniele e altre meno conosciute come quelle registrate per la Radio Rai con l’ensemble del trombettista Nunzio Rotondo. Compositore e ricercatore nato a Genova nel 1958, Polinelli spazia dal suonare in gruppi jazz a collaborazioni con la danza, il teatro e le arti visive.

Rivive così il mito di Gato Barbieri, argentino, grande sassofonista di jazz di stanza in Italia tra il 1962 e il 1965. Una voce strumentale forte, squillante e rauca, assurta a grido simbolico dell’America Latina degli anni ’70, socialmente e politicamente straziata; il libro ne ricostruisce puntualmente la storia indagando su chi fosse veramente Gato, perché abbia scelto di trasferirsi in Italia, in quale maniera e fino a che punto abbia influenzato lo sviluppo del jazz italiano, quale impronta abbia lasciato nel mondo della musica pop e quale apporto abbia dato a opere cinematografiche di tanti tra i più innovativi registi italiani. L’ ingresso ha un costo di 12 euro. Informazioni: allo 055240397.