Il mistero del cane dei pusher risolto dal sindaco Spinelli "Qualcuno semina solo paura"

"Non c’è un cane a guardia delle postazioni dei pusher; c’è invece gente che semina la paura e che sfrutta una situazione già critica per lanciare allarmismi pericolosi". E’ il sindaco Alessio Spinelli a fare chiarezza. E la fa dopo che lui stesso, con un volontario del canile di Lajatico, è andato a verificare la situazione alle Cerbaie, laddove – anche con post sui social – veniva indicata questa nuova modalità di gestione degli spacciatori in un bivacco. "Siamo andati al mattino e non c’era alcun cane – racconta Spinelli –. Poi siamo tornati nel pomeriggio, verso le 15, e dalla vegetazione è uscito questo esemplare, avevamo portato delle crocchette, le ha mangiate e senza creare alcun problema si è fatto mettere il guinzaglio: si tratta di un cane abbandonato, sul quale sono in corso accertamenti che porteranno, se sarà individuato, alla denuncia del proprietario per abbandono. Ma non esiste motivo di allarme per un cane che difende gli spacciatori. Questo è giocare sporco, è speculare su una situazione già complessa sulla quale forze dell’ordine e amministrazioni comunali stanno facendo tantissimo".

"E’ grave questo comportamento di leoni da tastiera di comitati che amplificano sui social false informazioni – attacca Spinelli –. Di questa gente, poi, non vedo nessuno rimboccarsi le maniche e venire con noi a pulire le Cerbaie, non leggo di iniziative serie e concrete per togliere il degrado e far tornre questi luogi a vivere. Leggo solo delle Cerbaie come fossero il peggior luogo al mondo: la piaga della droga, oggi, accomuna tantissimi territori. Mi piacerebbe vedere un altro tipo di impegno, anche rivolto ai giovani con campagne mirate sui pericolo degli stupefacienti". "In tutto questo – conclude Spinelli – mi sia consentito, ci vedo anche un film già conosciuto: quello della speculazione in chiave elettorale di un problema serio che va affrontato come stiamo facendo e senza spargere paura a piene mani". Intanto continua la collaborazione tra i carabinieri e il Comune di Fucecchio per smantellare i bivacchi utilizzati dagli spacciatori nei boschi delle Cerbaie. Nei giorni scorsi nella vegetazione lungo via Casabianca, gli uomini in divisa hanno individuato alcune aree utilizzate dai pusher dove erano presenti teli per ripararsi dalla pioggia, batterie e altro materiale che è stato prelevato dagli operai del Comune. "Un’operazione di pulizia dei boschi – conclude Spinelli – che prosegue e che punta a tenere pulite le aree naturalistiche anche in vista delle prossime iniziative come l’evento ludico motorio “Vivi Le Cerbaie” in programma il primo ottobre".

Carlo Baroni