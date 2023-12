Il mercato sbarca in centro . Le novità per Santo Stefano

Modifiche alla viabilità. Il giorno di Santo Stefano, martedì 26 dicembre, il mercato sbarcherà in centro, invaderà piazza della Vittoria, via Roma e via Tinto da Battifolle. Dalle 6 del giorno 26 dicembre fino al completo spazzamento meccanico delle strade, nella Ztl, nell’intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli a partire dalle 6. Al termine della manifestazione, s’intendono ripristinate tutte le norme che regolano l’accesso e la circolazione in Ztl; via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria, divieto di transito per i veicoli; via Tinto da Battifolle, tratto fra via Salvagnoli e piazza della Vittoria, divieto di transito con direzione obbligatoria a destra e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto autorizzati. Piazza della Vittoria, tutta, divieto di transito e divieto di sosta; via Roma, nel tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta. Via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL, lato destro all’intersezione con via Jacopo Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili e all’intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra.