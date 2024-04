Il mercato dell’auto è in salute. In strada il 10% di vetture in più. L’elettrico? Ancora non sfonda

Crisi del mercato dell’auto? Non a Empoli, visto che rispetto nel primo trimestre di quest’anno le immatricolazioni complessive di autovetture sono aumentate del 10% rispetto al medesimo periodo del 2023, passando da 226 a 249. Gli empolesi continuano però in larga parte a preferire i veicoli a benzina, con l’elettrico che non sembra riuscire ad affermarsi e è anzi in calo rispetto a un anno fa. Questi i primi dati che emergono dal Portale dell’Automobilista del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che confermano come siano ancora i mezzi a benzina i preferiti dall’utenza empolese: rappresentano il 73% delle immatricolazioni dei primi tre mesi di questo 2024, con il picco toccato il mese scorso alla luce delle 73 unità vendute su 183 complessive (facendo così registrare il record mensile degli ultimi dodici mesi). E si tratta di un dato in crescita: 45 gli autoveicoli immatricolati lo scorso gennaio, 65 quelli di febbraio. Notando poi come l’immatricolazione della stessa tipologia di vettura si fosse attestata a quota 155 nei primi tre mesi dello scorso anno, si può affermare che è ancora il mezzo a benzina a trainare il mercato. Sostanzialmente stabile la vendita delle auto diesel: erano 55 nel primo trimestre del 2023 e ne sono state immatricolate 54 da gennaio a marzo 2024 (ossia circa il 22% del totale). Il gasolio viene di norma preferito per il costo al litro solitamente minore rispetto a quello della benzina, per quanto il mezzo risulti normalmente più costoso al momento dell’acquisto. Si registra una stabilità anche rispetto ai primi 90 giorni del 2024: sono 24 le vetture immatricolate lo scorso marzo, con il numero attestatosi a 15 sia a febbraio che a gennaio.

Le ’dolenti note’ arrivano piuttosto per l’elettrico: vuoi per il prezzo mediamente più alto (al netto di incentivi) vuoi per la relativa difficoltà di trovare stazioni di ricarica (anche se a Empoli la rete delle colonnine di ricarica è molto diffusa), le auto elettriche non hanno ancora fatto breccia nel cuore degli empolesi. Sono appena 12 le vetture elettriche immatricolate in questi primi tre mesi, meno del 5% del totale. In netta flessione rispetto al primo trimestre 2023, quando furono 20 e la percentuale arrivò all’8%. E il mese scorso le immatricolazione si sono fermate a 3: i tempi, ad Empoli, non sono forse ancora maturi.

Giovanni Fiorentino