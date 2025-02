Il maxi-cantiere sulla strada 436. I lavori si spostano sul metanodotto

Fase cruciale e delicata, per il grande cantiere di messa in sicurezza, adeguamento della carreggiata e realizzazione della pista ciclopedonale nel tratto della Strada Regionale 436 compreso tra San Pierino e San Miniato Basso. Il prossimo step in programma è quello ad opera di Snam per gli interventi di manutenzione del metanodotto, nel tratto facente parte del Comune di Fucecchio compreso tra il distributore Tamoil e il cimitero di San Pierino. L’inizio dei lavori è previsto per il 17 febbraio e l’intervento si protrarrà fino all’inizio di aprile, senza comportare modifiche alla viabilità.

Nel frattempo, nel tratto compreso tra la rotatoria di San Pierino e il distributore Tamoil, saranno completate le opere necessarie che, anche in questo caso, non interesseranno la viabilità attuale. In contemporanea è previsto anche l’avvio dei lavori di demolizione di un muro nel tratto antistante l’agriturismo Asmara, nel Comune di San Miniato. Durante l’intervento – spiega l’amministrazione – per limitare al massimo i disagi per la circolazione, sarà creata una nuova corsia di percorrenza a fianco di quella interessata dai lavori, così da inserire il senso unico alternato soltanto nella settimana tra il 3 e il 10 marzo, per una lunghezza di 30 metri, valutando la possibilità di limitarlo all’orario 9-17.

"Si tratta di un’opera di primaria importanza per l’intero territorio – dice la sindaca Emma Donnini –. Ringrazio della collaborazione di tutti, dalla direzione dei lavori alla ditta incaricata, per l’impegno profuso al fine di minimizzare i disagi per la circolazione". Sono inoltre allo studio le soluzioni tecniche per il tratto facente parte del Comune di Fucecchio i cui i lavori partiranno nel mese d’aprile: la direzione dei lavori e la ditta affidataria stanno lavorando sulle ipotesi di modifica della viabilità per ridurre al minimo i disagi, da approvare in una riunione con tutti i soggetti coinvolti prima dell’inizio dell’intervento. La Strada Regionale 436, quando sarà interamente completata, sarà un anello di congiunzione fondamentale per il collegamento nord-sud: con l’area senese attraverso la Srt 429 e con la Lucchesia attraverso la Srt 435.

Grazie a questo progetto, saranno realizzati, appunto, anche un percorso ciclo-pedonale dedicato, che consentirà di superare uno dei tratti più pericolosi della via Francigena, e un miglior collegamento con Fucecchio per quanto riguarda la stazione ferroviaria.

Carlo Baroni