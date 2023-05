Il mattone in crescita su tutto il territorio

Cresce ancora il mercato immobiliare a Fucecchio. Secondo le ultime rilevazioni per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.423 euro al metro quadro, con un aumento del 1,14% rispetto ad aprile 2022. Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo nel mese di giugno 2021, con un valore di 1.431 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato agosto 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 1.367 euro al metro quadro. Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, in termini di numero di annunci pubblicati, sono le seguenti: Massarella, San Pierino, Querce, Galleno, Ponte a Cappiano.

In assoluto la zona più presente negli annunci immobilari è Massarella. Secondo i dati dell’Omi, il prezzo degli appartamenti nelle diverse zone a Fucecchio è compreso in tutta la città tra 1.080 euro e 1.830 euro al metro quadrato.