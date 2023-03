’Il matto in cantina’ La Divina Toscana sul palco dell’Oratorio

MONTESPERTOLI

’Il matto in cantina’ torna al teatro dell’Oratorio Sotto le Mura di Montespertoli. Dopo il successo della rappresentazione di febbraio, la compagnia La Divina Toscana con la partecipazione di Sergio Forconi, salirà nuovamente sul palcoscenico di via Martini domani sera alle ore 21.15. Oltre al famoso attore di San Casciano, reciteranno anche Alessandro Cecchini, Emanuele Batelli, Giovanna Nicotra, Valentina Volpe e Beatrice Ricci. Si tratta di una commedia brillante in tre atti di Gianluigi Ciolli, Giovanna Nicotra e Alessandro Cecchini. Quest’ultimo ne è anche il regista.

Una giovane coppia di coniugi riceve in eredità un immobile di uno zio scienziato. La coppia decide di trasferirsi in quella casa, e scopre il laboratorio segreto dello zio nella cantina. Evaristo trova degli appunti lasciati dallo scienziato di uno speciale macchinario e, crede di essere sul punto di una scoperta eccezionale per il futuro dell’umanità. La sua ossessione, per questo marchingegno, lo porta a trascurare l’amata moglie, quando ad un certo punto… Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero di telefono 334 8991956.