"Il malvivente si riconosce anche così"

L’identikit tipico del truffatore? Spesso ha un aspetto distinto, elegante e molto rassicurante. E spesso indossa falsi cartellini di riconoscimento, tute da lavoro, uniformi di servizio e addirittura vesti religiose. I metodi maggiormente utilizzati dai truffatori sono quelli di fingersi dipendenti Enel, Inps, impiegati del Comune, assistenti sociali che, con scuse varie (quali la riscossione di cartelle esattoriali, controlli ai contatori del gas o della luce), raggirano i malcapitati facendosi consegnare soldi o sottraendo cose di valore. Le vittime preferite sono, ovviamente, gli anziani. Cna Pensionati – visto il picco di casi nell’empolese valdelsa – ha stilato un vademecum che aiuta a prevenire sia truffe che furti offrendo consigli utili: chiudere la porta a chiave e non lasciarla inserita nella serratura; non aprire a persone sconosciute che dicono di dover fare controlli vari se non prima di averne verificato l’identità chiamando l’ufficio da cui dipendono; non tenere denaro o oggetti preziosi in cassetti a portata di mano. Se si è fuori portare borse o borselli dal lato interno del marciapiede, in bicicletta non agganciare mai la borsa al manubrio, non parlare di operazioni di prelievo o deposito, accreditare, se possibile, l’importo della pensione sul conto corrente; non andare in banca o in posta all’apertura degli sportelli, utilizzare password che non siano termini di senso compiuto e slegate dalla vita privata e non scriverle da nessuna parte.