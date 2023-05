Il maltempo in Emilia ritarda le consegne Possibili cambi nel menù

Alcune modifiche al menù della mensa scolastica per il maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna, dove si trova un fornitore. "Siamo in contatto con la ditta per capire se riuscirà a consegnare le derrate – ha scritto sui social l’assessore alla Scuola e vicesindaco di Montelupo, Simone Londi –. In caso contrario verrà variato il secondo di oggi". Piccole modifiche (pure al menù di ieri) che i genitori di Montelupo comprenderanno. "Il nostro pensiero in questo momento va alle persone duramente colpite dall’alluvione".