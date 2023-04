Il magazzino comunale per enti del terzo settore

Il magazzino comunale in piazza La Vergine, in adiacenza del

Convento e Chiesa della Vergine sarà dato in uso ad enti del terzo settore. Lo ha deliberato la giunta comunale di Fucecchio. Alla base della scelta il fatto che le azioni di qualificazione e rigenerazione di uno spazio urbano sono importanti per permettere alla comunità di riappropriarsi di un luogo migliorandone il contesto sociale e ambientale:in questa direzione il coinvolgimento i delle componenti sociali, come ad esempio

quelle di tipo associativo, sono occasione importante di promozione e miglioramento della vita della comunità. L’immobile verrà assegnato a condizione che l’associazione assegnataria provveda alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, alla relativa custodia ed apertura all’uso pubblico in concomitanza con eventi e manifestazioni. L’associazione dovrà occuparsi anche dell’area a verde, delle aiuole e della siepe di contorno alla limitrofa Piazza Padre Ceci. Per assegnare il bene sarà fatta una selezione delle domande.