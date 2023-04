Il libro ’Sinistra’ di Schiavone a palazzo Pretorio

Aspettando il Dem Festival, la macchina degli appuntamenti tra politica e cultura si è già messa in moto. La manifestazione di punta per il Partito Democratico dell’Empolese Valdelsa si terrà dal 27 al 30 aprile al PalaExpo di piazza Guido Guerra: in calendario quattro giorni di dibattito ed uno spazio di confronto partecipato in cui saranno chiamati a parlare scrittori e giornalisti, sindaci e politici, sindacalisti e professori tra i più rappresentativi del panorama italiano. Generazioni a confronto sui temi della grande attualità, dunque. Ma intanto, alle 18,30 di oggi pomeriggio si comincia con gli eventi che anticiperanno l’atteso Festival. E’ tutto pronto all’Auditorium di Palazzo Pretorio in piazza Farinata degli Uberti: sarà presentato nel pomeriggio il libro ’Sinistra!’, dello storico e saggista Aldo Schiavone. A tu per tu con l’autore ci saranno il sindaco di Empoli Brenda Barnini e il senatore Pd Dario Parrini. "Sarà l’occasione per riflettere insieme sulla necessità di coltivare un nuovo pensiero progressista - dicono dal partito presentando l’iniziativa - in grado di tenere insieme la protezione dei più deboli con lo sviluppo delle libertà".