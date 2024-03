Il lavoro post diploma? Lontano da qua: "Dobbiamo cambiare la prospettiva"

EMPOLESE VALDELSA

Partiamo da un dato: l’85% dei ragazzi, post diploma, si vede a lavoro. Ma lontano da qua. Dov’è il rapporto tra scuola e mondo delle imprese a livello locale? Se lo è chiesto Andrea Panchetti (nella foto), imprenditore di Castelfiorentino e presidente regionale Dolciari e Panificatori di Cna Toscana. E si è messo in moto per trasferire sul territorio l’esperienza di incontro tra aziende e studenti. "Il progetto è partito da due settimane ma ci lavoriamo da un anno - spiega - Al momento le aziende che hanno dato disponibilità nell’Empolese Valdelsa sono una trentina tutte nel settore panificazione, ristorazione, bar, somministrazione, sala e accoglienza". I ragazzi pronti a partire sono 45 tra classi terze e quarte dell’alberghiero. Il progetto pilota ha intanto preso forma proprio dal panificio Panchetti. Davide Crudeli e Elia de Simone, studenti di terza entrambi 16enni, sono reduci dallo stage nei punti vendita di Castelfiorentino ed Empoli. "Abbiamo accresciuto il nostro bagaglio culturale soprattutto sul lavoro in cucina. In due settimane abbiamo svolto quattro attività di catering, utili a capire come allestire una sala in maniera professionale".

"Sia i ragazzi, sia le aziende, in virtù di questo protocollo, sono monitorati. L’associazione di categoria propone alla scuola aziende che rispettano certi standard, anche sul piano della sicurezza. Le stesse aziende andranno poi a fare formazione gratuita in classe". Ecco l’applicazione pratica del protocollo d’intesa, dunque, un primo passo al quale ne seguiranno altri. Tra fine maggio e inizio giugno sarà avviato l’inserimento di altri studenti. "Dobbiamo cambiare la nostra prospettiva, quando facciamo colloqui non dobbiamo descrivere la nostra azienda, ma spiegare ai giovani come la nostra attività possa essere utile per portare a compimento il loro progetto di vita - ha detto Panchetti - Chi lavora con noi non è dipendente, ma collaboratore". Dalle parole ai fatti. La nuova collaboratrice assunta da Panchetti si chiama Eleonora ed ha appena concluso il ciclo dei 5 anni all’alberghiero. "Ho fatto una gran fatica a trovarla. Se il percorso di formazione fosse stato attivato prima, avremmo entrambi guadagnato tempo e colto l’occasione di far incontrare domanda e offerta".

