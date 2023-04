Il Keu e le bonifiche La Regione anticiperà le risorse per la pulizia Variazione nel bilancio

EMPOLI

La preoccupazione rimane, specialmente dopo i risultati delle analisi effettuate dall’Università di Pisa sulla natura inquinante del Keu. Le sostanze che a contatto con l’umidità si ossidano e creano il cromo esavalente sono sepolte per tonnellate sotto il rilevato stradale della nuova 429, motivo per cui è fondamentale provvedere in fretta alla bonifica. Una notizia importante in tal senso è arrivata ieri mattina dal consiglio regionale della Toscana, dove il presidente Eugenio Giani, nel rispondere a un’interrogazione del Movimento 5 Stelle, ha fatto sapere di avere pronta un’importante variazione di bilancio per provvedere alla pulizia dei siti inquinati. La 429 è uno dei più importanti: l’inchiesta del 2021 ha fatto emergere un sistema criminoso che ha portato allo sversamento di 8mila tonnellate di fanghi tossici sepolti sotto una parte del lotto V, quello che al momento è protetto da alcuni teloni. Giani ha spiegato che è intenzione di palazzo Strozzi Sacrati sostituirsi in una prima fase a chi sarà poi chiamato a pagare i danni degli sversamenti, saldando il conto delle bonifiche.

"Abbiamo intenzione di sostituirci ma seguendo l’iter che la legge prevede - avverte Giani - ma intanto ci mettiamo i soldi. Nel bilancio di previsione avevamo messo cinque milioni, nella variazione ne metteremo otto e seguiremo le indicazioni per sostituirci. Anticipiamo le risorse, ma per agire è necessario seguire una procedura molto complessa". Giani, a proposito dell’inchiesta che nel frattempo sta andando avanti, rivendica la politica della Regione e ribadisce: "Ci costituiamo parte civile al processo, conseguentemente agiremo perché chi è stato responsabile poi paghi".