Il jazz sotto le stelle Ancora un concerto

Grande musica sotto le stelle. Torna il grande jazz a Fucecchio con due concerti da non perdere, il primo è andato in scena ieri sera e il secondo sarà venerdì 23 giugno. I concerti, ad ingresso libero, si terranno nella suggestiva cornice del Poggio Salamartano, uno degli spazi più apprezzati da cittadini e turisti che visitano il centro storico della città. Il pubblico del primo concerto ha avuto l’opportunità di assistere all’esibizione di Marc Mommaas, sax, tenore e soprano, Kenny Wessel alla chitarra elettrica e David Ambrosio al contrabbasso, insieme agli allievi dell’International Jazz Ensemble. Si alza di nuovo il sipario la prossima settimana. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è promossa dall’associazione Oblivium, che da oltre 20 anni organizza il festival "Jazz sotto le torri". "Fucecchio è lieta di proseguire anche quest’anno la collaborazione con il New York Jazz Workshop, che ormai da qualche anno ha scelto la nostra città per i seminari estivi di jazz per i propri allievi dice Daniele Cei, assessore alla cultura – . È motivo di soddisfazione ospitare tanti musicisti americani che in questi giorni sono presenti sul nostro territorio, e ringrazio l’associazione Oblivium per offrirci questa opportunità".