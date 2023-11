Il j’accuse di Fratelli d’Italia: "Potenziate la polizia municipale"

Dopo la lettera di Barnini al ministro Piantedosi, le opposizioni attaccano l’amministrazione sul fronte della sicurezza urbana. "Sono anni che in tutti modi e in tutte le sedi suggeriamo al primo cittadino di occuparsi della lotta al degrado e della sicurezza, valori per noi basilari ed imprescindibili", è la presa di posizione di Fdi.

"Già nel luglio 2019, quando a fronte di un grave episodio avvenuto pochi giorni prima in via Ridolfi all’altezza dell’ex ospedale, presentai una mozione per affrontare il tema della sicurezza in città – dice il consigliere comunale Gabriele Chiavacci – La risposta sarcastica che mi dette il sindaco Barnini fu di andare a richiedere personalmente all’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini più forze dell’ordine in città". "In questi quattro anni – ricorda il partito di Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia Empoli non si è rassegnata al tema della sicurezza e proseguiamo a raccogliere le istanze dei cittadini, raccogliendo firme e organizzando gazebi, visitando le periferie e ogni luogo ove vi sia degrado e disagio".

"Per concludere – attacca Chiavacci –, se il sindaco ha davvero ha veramente a cuore la sicurezza della città, rafforzi la polizia municipale anch’essa in forte carenza di organico come più volte da noi richiesto in consiglio comunale, recuperando la funzione dall’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa".