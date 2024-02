Il grido d’allarme dei presidi: "Spazi insufficienti e inadeguati"

EMPOLESE VALDELSA

"È stato un successo. Dal 2007 ad oggi è il risultato migliore fatto registrare dalla scuola in termini di preiscrizioni". Lo stesso dirigente scolastico dell’istituto Fermi-Da Vinci, Gaetano Flaviano, è sorpreso nel vedere il numero di domande on line arrivate entro il 10 febbraio. Trecento iscrizioni (50 in più rispetto allo scorso anno), che sono comunque un dato non definitivo, "premiano il lavoro fatto in tanti anni – commenta il preside – Nonostante non sia stata accolta la richiesta dell’indirizzo alberghiero, siamo molto soddisfatti. Alcuni indirizzi hanno subito una leggera flessione, ma il tecnico si è rilanciato, grazie soprattutto alla curvatura sportiva. Con questi numeri prevediamo di formare 15 prime, una in più rispetto allo scorso anno".

Al Ferraris-Brunelleschi i numeri delle preiscrizioni di quest’anno non produrranno particolari variazioni sul numero di classi. La dirigente Grazia Mazzoni ha già fatto due conti: due classi per il professionale e sistema moda, una per il Cat e una per l’indirizzo chimica (si riconferma lo storico, perché lo scorso anno ha rappresentato un’eccezione con due classi), una (al momento) anche per l’indirizzo informatica e una classe prima per l’indirizzo di elettrotecnica. "La scuola – spiega Mazzoni – offre percorsi di studio molto ambìti, il professionale ha livelli altissimi di occupabilità, rispetto alle medie nazionali. Il forte rammarico, però, è ancora quello di non aver ricevuto dalla Città Metropolitana spazi sufficienti e adeguati per i nostri studenti. Ad oggi manca ancora una palestra e dodici delle nostre classi sono allocate addirittura in un container. Noi tutti ci auguriamo che queste situazioni non dignitose per la nostra scuola vengano finalmente risolte una volta per tutte. Si parla sempre e giustamente di diritto allo studio, ora è il momento di passare dalle parole ai fatti", conclude la dirigente.

All’interno del polo scolastico di Via Sanzio c’è anche il liceo Pontormo che storicamente non ha mai avuto problemi di iscritti. Anzi. Negli ultimi anni i numeri sono sempre andati in crescendo. "Siamo molto soddisfatti, in quanto, anche se c’è un calo generale nel numero della popolazione studentesca, il nostro liceo riscuote sempre un grande interesse, dovuto alla tipologia di indirizzi, alla serietà nello studio e nella gestione, all’ambiente in cui gli studenti vivono e alle numerose attività volte al potenziamento della didattica e al benessere a scuola", commenta la dirigente Filomena Palmesano. "Non è ancora possibile – aggiunge – fare il conteggio preciso delle future classi prime, anche se ne prevediamo circa 14, in quanto la distribuzione numerica degli studenti può permettere la creazione di numeri diversi di classi. Nello specifico sarà possibile la creazione di meno classi ma con numero alto di studenti, oppure più classi ma con un numero minore di studenti. Ovviamente la soluzione migliore sarebbe la seconda, che però non dipende dalla scuola ma dall’ufficio scolastico provinciale e purtroppo anche dagli spazi che abbiamo a disposizione, che sono comunque irrisori e ridotti rispetto al numero totale degli studenti". È molto soddisfatta anche la dirigente del liceo Virgilio, Valeria Alberti, per l’impennata di iscritti avuta al linguistico. "Riusciremo a formare sei classi prime con scelta prevalentemente delle lingue europee: francese, spagnolo e tedesco – fa sapere la dirigente –. Per il classico sono invece previste due classi prime da 24 alunni ciascuna, una delle quali ad indirizzo classico-matematico, che ha visto quindi un buon numero di iscritti. Per l’indirizzo artistico, invece, abbiamo registrato un calo di iscrizioni rimanendo comunque al numero storico di cinque prime, dovuto forse soprattutto alle carenze già più volte rilevate nella struttura e negli spazi. Spero – conclude la preside – che le famiglie abbiano apprezzato la qualità dell’offerta della scuola dovuta soprattutto all’impegno e alla passione dei docenti che hanno contribuiscono ad offrire una didattica innovativa sempre più adeguata alle esigenze di un mondo che cambia".

Questo primo bilancio soddisfa anche la dirigente dell’Enriques di Castelfiorentino, Barbara Degl’Innocenti: "Si conferma un’ottima tenuta del tecnico economico e anche del liceo – commenta – Anche i nostri professionali, grafico e alberghiero, tengono, anche perché siamo l’unico istituto di zona che garantiamo questa offerta formativa. Nell’alberghiero, in particolare, abbiamo un forte aumento di passaggi, sia al momento delle riconferme a luglio che poi durante l’anno scolastico".

Irene Puccioni