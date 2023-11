Il grande omaggio . Un anno di musica tutto dedicato a Busoni

EMPOLI

Dodici concerti da gennaio ad aprile, la seconda edizione del Concorso Internazionale di Composizione, l’Opera in Piazza, il Convegno internazionale di studi, aperture straordinarie della Casa Museo, progetti per le scuole del territorio, alta formazione artistica e musicale, gemellaggi, un nuovo sito e tante altre iniziative e novità durante tutto il 2024.

Il prossimo anno ricorrono infatti i cento anni dalla scomparsa di Ferruccio Busoni, gigante della cultura e protagonista della scena musicale europea tra ‘800 e ‘900 che morì nella sua residenza berlinese il 27 luglio 1924.

Era nato il primo aprile di 58 anni prima, a Empoli, nell’attuale piazza della Vittoria, proprio dove ora è la sede del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, un’istituzione benemerita, impegnata fin dalla fondazione per la divulgazione del Bello musicale. Alla tradizionale stagione concertistica e di spettacolo dal vivo, si aggiungeranno quest’anno iniziative dall’alto valore scientifico e di ricerca musicologica, assieme a una serie di proposte divulgative rivolte a un pubblico molto eterogeneo. Dai bambini agli anziani, dallo studioso di musica a colui che ha mai avuto occasione di recarsi a un concerto, le iniziative sono pensate davvero per tutti.

La stagione concertistica verrà inaugurata venerdì 12 gennaio al Teatro Shalom alle 21 con L’invenzione del ‘900: omaggio a Busoni e Schönberg della Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Firenze diretta da Nima Keshavarzi. Venerdì 26 gennaio, sempre al Teatro Shalom, andrà in scena la pièce teatrale Quando m’en vo… Al Palazzo delle Esposizioni, sabato 3 febbraio, l’Orchestra della Toscana diretta da Kolja Blacher, in veste anche di violino solista, per l’esecuzione di brani di Beethoven e Mendelssohn. Seguiranno l’8 febbraio, sempre al Palazzo delle Esposizioni, l’Orchestra della Toscana con Igudesman&Joo. Mercoledì 14 febbraio al Teatro Shalom salirà sul palco l’ensemble fiorentino Gamo con lo spettacolo Non parlate di me: vita, sogni e morte di Marilyn Monroe: voci e musica racconteranno la storia, splendida e tragica, dell’icona del mondo di Hollywood. Sabato 24 febbraio, torna al Palazzo delle Esposizioni l’Orchestra della Toscana diretta da Andrea Battistoni con Dmitry Masleev solista al pianoforte. Giovedì 7 marzo, al Teatro Shalom, Italian Harmonists.

Il mese di marzo si concluderà con due appuntamenti per gli amanti della musica e del pianoforte. Mercoledì 20 marzo, al Teatro Shalom, si esibirà Arsenii Mun e mercoledì 27 marzo sempre allo Shalom, segnerà l’incontro con un’altra fuoriclasse del pianoforte: Angela Hewitt. Giovedì 4 aprile, allo Shalom, il concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Concludono la stagione due concerti al Palazzo delle Esposizioni. Venerdì 12 aprile l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” e martedì 16 aprile l’Orchestra della Toscana.

Per l’occasione il Centro Busoni lancia la campagna abbonamenti “Noi siamo musica”: da lunedì 27 novembre sarà possibile confermare i vecchi abbonamenti e sottoscrivere i nuovi. Sarà possibile confermare e fare nuovi abbonamenti negli uffici del Centro Busoni (da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18) e alla Libreria Rinascita (via Ridolfi 53) e Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli, 19).