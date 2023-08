Il grande cuore dei volontari Altro che vacanze in spiaggia "Noi sempre sull’ambulanza Pronti ad aiutare gli altri"

di Irene Puccioni

EMPOLI

Aperta tutto l’anno, Ferragosto compreso. La Misericordia di Empoli, come del resto la maggior parte delle associazioni di volontariato del territorio, non chiude mai. Personale, ma soprattutto volontari restano in servizio per garantire soccorso, sostegno, aiuto a chi ne ha bisogno. Anche oggi i turni saranno tutti coperti senza interruzione con pranzo offerto a tutti. Sperando non serva, saranno pronte a partire le due ambulanze per l’emergenza. "Oggi è in programma anche un servizio di recupero di una signora di rientro da una vacanza in Africa – spiega Daniele Casini, capo area assistenza e soccorso – La donna si è fatta male durante la permanenza. Con un volo atterrerà a Firenze e noi la riporteremo a Imola". Tra i circa quindici volontari in servizio per il giorno di Ferragosto c’è anche Filippo Romei, 23 anni, empolese. La divisa giallo-ciano è la sua seconda pelle. "Sono entrato in Misericordia quando avevo 14 anni – racconta –. Non ho mai amato tanto studiare e dopo le scuole medie mio padre mi disse “qualcosa dovrai fare“, così mi sono avvicinato alla Misericordia e da qui non me ne sono più andato". Oggi lavora come elettricista in una azienda, ma il suo tempo libero e i giorni di ferie li dedica al prossimo. "Lo faccio per passione. Non mi pesa assolutamente. Qui – spiega il giovane volontario – siamo tutti amici. Ci frequentiamo anche fuori. Dopo il servizio ci ritroviamo per andare a cena insieme. Così faremo anche per la sera di Ferragosto". Filippo Romei, nonostante la giovane età, ha già accumulato una grossa esperienza. "E’ dal 2018 che faccio emergenza. In questo campo ho già fatto numerosi servizi. Prestare servizio alla Misericordia è molto gratificante. Si fanno esperienze bellissime. Lo consiglio a tutti, specialmente ai giovani. Siamo davvero un bel gruppo". Stasera i volontari dell’Arciconfraternita saranno impegnati anche nella distribuzione della cena agli ospiti del dormitorio.