Il gran finale delle festività. Occhi puntati sull’Epifania

Verso la gran chiusura dei tanti eventi natalizi che hanno portato visitatori in grande quantità a Fucecchio. Ora gli ultimi appuntamenti. Entrambi il 6 gennaio. In occasione dell’Epifania, si terrà la tradizionale Cavalcata dei Re Magi, promossa dalle locali parrocchie con la partecipazione delle Contrade del Palio di Fucecchio. Il corteo si snoderà lungo tre percorsi diversi, con partenza alle 16. I tre cortei si incontreranno in piazza della Ferruzza per proseguire insieme il percorso fino alla chiesa della Collegiata dove, alle 18, si terrà la messa presieduta dal vescovo Giovanni Paccosi. Sempre il 6 gennaio sarà anche il giorno della finalissima di Natalia.

Al Parco Corsini di Fucecchio ultimo appuntamento con il paese di Babbo Natale, manifestazione a cura dell’associazione Madonna delle Cinque Vie in collaborazione con la Contrada Porta Raimonda. Dalle 10 alle 18 non un semplice villaggio di Natale ma un ultimo evento interattivo dove elfi, folletti, personaggi Disney, laboratori e spettacoli musicali attenderanno i piccoli ospiti in un’atmosfera davvero magica. Tra le attrazioni principali saranno presenti la casa di Babbo Natale, la merenda con Babbo Natale, il Grinch e la sua casa, lo spettacolo delle principesse Disney, Willy Wonka e il suo laboratorio, la bottega di Pinocchio, il pozzo dei desideri, la Elf Club House e il volo della Befana.