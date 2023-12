Il ’Gonnelli’ accorpato . La preside rassicura le famiglie: "I plessi resteranno gli stessi"

Il paradosso è che è stato uno dei primi istituti comprensivi a nascere e sarà uno di primi a morire. Il "G.Gonnelli" di Gambassi Terme e Montaione figura tra i 15 accorpamenti previsti nel comparto scolastico della Toscana. Il cosiddetto dimensionamento, che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno scolastico 20242025, prevede che le scuole che che non raggiungono i 600 alunni iscritti (nello specifico il Gonnelli ne contava 594), perderanno la propria autonomia a fronte di un accorpamento con un’altra realtà scolastica. Tutto ciò è legato alla novità contenuta nell’articolo 99 dell’ultima legge di bilancio che affida alle Regioni il compito di provvedere al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno.

"E’ vero che il numero delle iscrizioni al nostro comprensivo per l’anno in corso era inizialmente di 594 alunni, ma al primo settembre eravamo già arrivati a 606 – specifica la dirigente, Maria Antonia Lai – Ad ogni modo vorrei rassicurare le famiglie che questo passaggio non vedrà né la chiusura né un cambio di plessi. Gli edifici scolastici resteranno aperti e gli stessi. Su questo entrambi i sindaci e le assessore alla scuola dei due comuni ci sono spesi moltissimo. Gli unici cambiamenti che potrebbero verificarsi sono relativi alla segreteria scolastica. Ma studieremo soluzioni per attivare uffici dislocati". Al momento non è noto con quale istituto comprensivo il "Gonnelli" sarà accorpato. Ma è questione di giorni. "A fine dicembre – prosegue la dirigente – dovrà essere formato il piano di dimensionamento da parte della Regione. Dalle indicazioni fornite sappiamo che il numero massimo previsto per gli accorpamenti è di 1600 alunni. Quello che ci auguriamo è di mantenere la nostra identità. Gli stessi sindaci stanno cercano un istituto similare al nostro. La volontà è di non smembrare l’istituto Gonnelli". Di sicuro, ripercorrendo la storia del comprensivo di Gambassi Terme e Montaione, questo epilogo genere amarezza. "Il Gonnelli – ricorda la dirigente Lai – nasce nel 1997 dall’accorpamento di una direzione didattica e di una scuola media. Questa fusione ha dato vita al primo istituto comprensivo della provincia di Firenze e uno dei primi in Toscana. Adesso sarà uno dei primi a morire".

Irene Puccioni