Il Giorno del Ricordo. Studenti alla cerimonia

Alla presenza dei giovai studenti, Fucecchio ha ricordato nei giorni scorsi gli italiani vittime delle foibe e quelli che dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia furono costretti a lasciare la loro terra durante uno degli eventi più drammatici della seconda guerra mondiale. Il Comune ha celebrato il Giorno del Ricordo con una cerimonia in piazza XX Settembre, davanti al Monumento ai Caduti, alla presenza degli assessori Emiliano Lazzeretti e Fabio Gargani e dei consiglieri comunali Federica Banti, Francesco Bonfantoni, Leonardo Pilastri, Sabrina Ramello e Simone Testai. Hanno partecipato e anche i rappresentanti delle associazioni e gli studenti della media Montanelli Petrarca. "Soltanto dal 2005, anno in cui è stato istituto il Giorno del Ricordo, abbiamo preso piena coscienza e consapevolezza del significato delle foibe - ha detto l’assessore Emiliano Lazzeretti - ovvero quello di una strage che non si può dimenticare. Le foibe rappresentano una delle pagine più tristi della seconda guerra mondiale".