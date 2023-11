Il giorno del patrono dà il via al Natale

E’ già tempo di Natale a Montespertoli. Luci accese sulle festività a partire dal giorno del Santo Patrono, il prossimo 30 novembre. In occasione di Sant’Andrea, via al periodo più magico dell’anno con le luminarie ad addobbare le vie del centro storico. Non c’è ancora molto da attendere, dunque, per vivere l’incantevole atmosfera natalizia. Tutti col naso all’insù per l’accensione del nuovo albero in piazza del Popolo che avverrà alle 17,30 proprio durante la festa di Sant’Andrea. In contemporanea sarà aperta ufficialmente anche la tanto attesa pista del ghiaccio, un’attrazione imperdibile per grandi e piccini che potranno pattinare sotto le stelle e a suon di musica natalizia. Un motivo in più per immergersi nella gioiosa atmosfera delle festività.

L’amministrazione comunale ha dedicato anche per questo inverno nuove risorse sia all’associazione commercianti e artigiani sia alle luminarie. Obiettivo, scaldare gli animi dei cittadini di tutte le età. Il cuore del Natale batterà, così, nel centro storico, dove prenderà vita anche il tipico mercatino con le tradizionali casine di legno. Nelle "baite" allestite, prodotti artigianali, prelibatezze culinarie e idee regalo originali. Altro appuntamento da segnare in calendario, quello del 17 dicembre con la "MotoNatalata": i motociclisti, vestiti da Babbo Natale, si avventureranno nelle frazioni portando con sé l’allegria delle festività. Al loro rientro, avverrà la consegna dei regali in piazza del Popolo. Divertimento assicurato, insomma, anche grazie alle animazioni e agli spettacoli che si svolgeranno ogni weekend. Non mancheranno gli artisti di strada pronti a stupire il pubblico con le loro performance in un paese vestito a festa che saprà regalare anche per questa fine dell’anno a cittadini e visitatori un’esperienza indimenticabile.

Ma non è tutto. Si scende in piazza anche per il party di capodanno, appuntamento organizzato in collaborazione con il gruppo Crazy ‘90s. E’ un vero show musicale quello proposto dalla band che farà rivivere l’eclettico spirito degli anni ‘90 attraverso brani iconici dell’epoca. Il gruppo sfoggerà costumi di scena ispirati alle celebri serie tv e film del periodo, accompagnati da mascotte dei cartoon che hanno caratterizzato i mitici anni ‘90. Il tutto sarà arricchito da coinvolgenti effetti scenici per accogliere il 2024 in modo davvero spettacolare. Allo scoccare della mezzanotte, calici in alto per il brindisi con lo spumante offerto dalla Cantina Sociale Colli Fiorentini e il pandoro donato dalla Coop. Il capodanno a Montespertoli? Un affascinante tuffo nella nostalgia dei favolosi anni ‘90. Per chiudere il 2023 all’insegna della leggerezza.