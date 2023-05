Il giardino di Torre alla memoria di Fabiani

La città ricorda un uomo di cultura a cui Fucecchio ha dato i natali prima che Milano divenisse la sua terra di adozione. Domani il Comune, in collaborazione con la fondazione Montanelli Bassi, la Pro Loco Torre e la rivista Erba d’Arno, organizza una giornata dedicata al poeta e giornalista Enzo Fabiani, in memoria del quale sono state avviate le pratiche per intitolare il giardino di Torre. Al mattino, alle 11, la messa. Il pomeriggio, alle 17, in Comune, saranno presentati i libri editi da Edizioni dell’Erba, ’La via fonda’, di Enzo Fabiani, e ’Enzo Fabiani, poeta arduo e popolare’, a cura di Rosa Di Benedetto Odazio. Introdurranno l’incontro Roberto Pellegrini della Pro Loco Torre, Aldemaro Toni di Erba D’Arno e Alberto Malvolti della Fondazione Montanelli Bassi. Interverranno inoltre la curatrice Rosa Di Benedetto Odazio e il professor Don Angelo Pellegrini. L’attore Andrea Giuntini leggerà ’Un alito insembruno’, versi tratti da ’La via fonda’, e ’Lamentazione 1944’, una rievocazione dell’eccidio del Padule.