’Il Ghibellino’ Si apre la mostra con 54 artisti

Sarà inaugurata questo pomeriggio alle ore 17 presso il Palazzo Ghibellino in piazza Farinata degli Uberti a Empoli la mostra di tutte le opere (da studio) in gara per il premio “Il Ghibellino - Città di Empoli“, concorso di pittura promosso dal locale Circolo Amatori Arti Figurative. Ben 54 gli artisti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, di qualsiasi scuola e tendenza senza limitazione di tecnica impiegata nell’esecuzione dell’opera, che hanno partecipato con una loro opera. L’esposizione rimarrà aperta fino a sabato prossimo 1 luglio, quando alle 17 si terrà la cerimonia di premiazione (presenti anche le telecamere di Italia 7 per la rubrica “Arte e Incontri“ di Fabrizio Borghini), dal giovedì al sabato dalle ore 17 alle 19. Al concorso sono state ammesse opere di pittura ad olio, acrilico, acquarello, grafica o tecniche miste della misura massima di 80x100 centimetri. La Giuria, composta da professori accademici e critici d’arte qualificati, assegnerà i premi alle migliori opere a suo insindacabile giudizio. Il tema scelto per la dodicesima edizione di quest’anno, dopo che nel 2022 la fonte di ispirazione era stata l’acqua, era “Il Grano”, inteso in tutte le sue forme, dal campo seminato al raccolto come covoni e spighe, o ancora farine, pane, frutto della terra per la fondamentale alimentazione umana, oppure biondo arredo delle nostre colline, fornitore della materia per le trecciaiole con cui si facevano i cappelli.

I premi saranno così ripartiti: 500mial euro al vincitore, 300mila euro alla seconda opera classificata e 200mila euro per il 3° posto. Inoltre saranno fatte anche delle segnalazioni speciali con dei riconoscimenti particolari. Un premio, che rappresenta un po’ il cavallo di battaglia di un’associazione nata nel 1957 e attualmente presieduta da Silvano Salvadori, che ormai da oltre 60 anni organizza numerose manifestazioni artistiche oltre a mostre di pittura, scultura e ceramica. Il Circolo Arti Figurative da inoltre la possibilità a chi vuole esporre di poterlo fare affinché la libertà di espressione artistica venga mantenuta come era nello spirito dei Fondatori.