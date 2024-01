Il gadget è omaggio sul bancone del locale

EMPOLI

Un modo per contribuire a diffondere il segnale di comunicazione silenzioso per le donne vittime di abusi e violenza è quello di lasciarlo ben visibile nei luoghi frequentati dalle persone. E così le spille con l’immagine delle mosse di aiuto si trovano già sul bancone di un locale in centro, il Campaccio Bistreet, che sulla propria pagina facebook ha rilanciato l’iniziativa. "Quando Alessio ci ha mostrato le spille abbiamo condiviso subito l’idea – spiega Laura Pellegrini titolare con la socia Lucia Cammilli del locale di via Curtatone e Montanara – Ci fa piacere veicolare il messaggio. I nostri clienti notando le spille chiedono informazioni e sono interessati a prenderle. Il merito comunque è tutto di Alessio Arrighi. È lui che va ringraziato per questa iniziativa".

Come precisa la Canadian women’s foundation, il segnale non indica una richiesta di aiuto immediata verso le forze dell’ordine ma “raggiungimi in modo sicuro”. La vittima potrebbe trovarsi in diversi livelli di difficoltà, tra cui abusi perpetrati già denunciati, ma che non hanno ricevuto azioni concrete di tutela, oppure potrebbe non essere in grado di rivolgersi alle forze dell’ordine. Per questo il segnale si configura come una richiesta di ascolto, informazioni o aiuto nel trovare dei servizi di assistenza. Inoltre, è attivo anche il numero antiviolenza e stalking 1522 della presidenza del Consiglio, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno e raggiungibile gratuitamente.