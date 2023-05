Il futuro è nel co-working Il progetto per il centro

In una società sempre più orientata verso la condivisione degli spazi in funzione creativa, certo, ma anche di risparmio energetico e uso razionale delle risorse, avere un’area in centro città destinata al co-working è una buona prospettiva. A Empoli quest’area è in avanzato stato di realizzazione all’interno dell’ex ospedale e per l’amministrazione guidata da Brenda Barnini l’obiettivo è poterla vedere conclusa entro l’anno. Nel dettaglio, a essere interessati sono l’ala ovest del vecchio ospedale, il lato corto e gli spazi aperti del complesso, che si vogliono mettere a disposizione della cittadinanza anche grazie all’inserimento di nuove funzioni come le aree per il co-working, appunto, che saranno all’ultimo piano. Il valore del progetto e le funzioni specifiche saranno illustrate in un incontro aperto al pubblico che vuole essere un momento di presentazione e condivisione con tutti i possibili attori interessati e con la cittadinanza. L’appuntamento è per il 30 maggio al Cenacolo degli Agostiniani e saranno presentati gli spazi e le loro finalità. Si comincerà alle 9.30 con l’introduzione del sindaco Brenda Barnini e a seguire gli interventi su “Gli spazi per il co-working nell’ex complesso San Giuseppe“ a cura dell’ingegner Roberta Scardigli (dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Empoli) e su “Esperienze a confronto“, tavola rotonda coordinata da Tiziano Cini (direttore di Asev - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa). Le conclusioni sono affidate ad Antonio Ponzo Pellegrini, assessore alle attività produttive.