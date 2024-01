Il futuro della Palestina. Conferenza al Pacchi

Una serie di incontri di alto profilo culturale. Sabato 3 febbraio alle 17, al Circolo Pacchi di Fucecchio si terrà un incontro sul tema "Palestina e Israele. Capire il presente, immaginare il futuro". Per il circolo Pacchi interverranno il professor Giorgio Gallo, (Scienze della Pace dell’Università di Pisa) e Samuela Marconcini, Ricercatrice indipendente. Per la Fondazione Montanelli Bassi interverrà Aldo Biondi, della Commissione Europea – direttorato generale per gli aiuti umanitari e la protezione civile, attualmente Responsabile per la Palestina nell’ambito del Dipartimento Medio Oriente. Sabato 10 febbraio, alle 17 la biblioteca comunale di Fucecchio in collaborazione con la Fondazione Montanelli Bassi propone un incontro con Marco Cipollini: "Poesia ed arte s’incontrano". Letture di Andrea Giuntini, con proiezioni di immagini. L’incontro si terrà nella Fondazione Montanelli Bassi. Sabato 17 febbraio alle 17 la Fondazione Montanelli Bassi in collaborazione con Italia Nostra Medio Valdarno propone la presentazione del libro di Emilio Bartolini "La riserva mancata. Il Padule di Fucecchio tra crisi ambientale e difficile tutela".