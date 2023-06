Il futuro della città è ancora più verde. Siglato il patto: ora avanti tutta

Pianificazione e gestione del verde urbano, avanti tutta. Approvate le linee guida del "Patto per il Verde", un piano di azioni strategiche che coinvolge il Comune di Empoli ed enti esterni e privati, proprietari o gestori di aree verdi e alberature. Obiettivo, definire indirizzi che assicurino una trasformazione urbanistica ed edilizia sostenibile. Un contributo locale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile della strategia Toscana Carbon Neutral. Interventi volti a promuovere la progressiva riduzione di emissioni di CO2, come ha spiegato l’assessore all’ambiente Maroncini (nella foto). Empoli, dunque, sarà una città sempre più ‘green’. Ma come? Tetti e pareti verdi, orti e frutteti urbani, iniziative per far crescere il verde nei quartieri e sugli edifici con un’unica visione: portare benefici ambientali e sociali nella comunità. Per farlo, l’amministrazione si è avvalsa del supporto scientifico di Pnat, società spin off dell’Università di Firenze. Sono state previste tre fasi: la prima ha portato alla redazione delle linee guida per l’attuazione delle ‘soluzioni basate sulla natura’, la seconda raccoglie le possibili applicazioni delle soluzioni basate sulla natura nel territorio di Empoli e la terza è dedicata all’analisi e alle quantificazioni dei benefici del verde pubblico censito a oggi in città. Non solo pianificazione, dunque, ma anche monitoraggio. A tal proposito, vediamo i numeri. Sono 6.670 le alberature sul territorio comunale, 8,5 i chilometri di siepi. Ogni specie permette di intercettare 2.604 metri cubi all’anno di acqua meteorica, di stoccare 9.153 tonnellate di anidride carbonica e di rimuovere 1.950 chili di inquinanti, consentendo di ottenere ben 53.700 euro all’anno di risparmio energetico. "Vogliamo che Empoli sia un punto di riferimento nella progettazione del verde urbano - dice il sindaco Brenda Barnini- Spero che questo nuovo strumento condiviso porti a una visione sempre più allargata su un tema come l’ambiente".