Il futuro del park multipiano: "Va sistemato e mantenuto"

E’ dibattito aperto sul futuro del parcheggio multipiano, diventato anche terra di bivacchi e criticità per la sicurezza. "Fin dall’inizio la gestione del parcheggio multipiano ha avuto problemi dovuti, a nostro avviso, all’arroganza e all’assoluta indifferenza della società di gestione delle reali esigenze della città e dall’incapacità dell’amministrazione di far ascoltare la propria voce – dice Leonardo Masi per Buongiorno Empoli – . Del resto sappiamo come l’ente ferrovie conduce la gestione della rete ferroviaria e la manutenzione delle linee, fonte di disagi per gli utenti e con una gestione degli appalti e subappalti, che, come abbiamo visto, è causa anche di incidenti mortali". "La chiusura, lo smantellamento o la demolizione anche solo di una parte, del parcheggio multipiano, sarebbe l’ennesimo errore e perdita di occasione per avere un vero parcheggio in grado di servire il centro città , anche in previsione della pedonalizzazione di parte di piazza della Vittoria – conclude – . Noi siamo convinti che quella struttura debba essere mantenuta con le caratteristiche attuali, riqualificata e resa sicura con monitoraggio h 24".